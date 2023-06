Notizia del giorno è quella del possibile addio alla Juventus di Leonardo. Qualora il difensore salutasse si concluderebbe un'era: quella della. Quella difesa solida, un muro costruito negli anni. Quella composta da Andrea, Leonardo Bonucci e Giorgiocon alle loro spalle anche Gianluigi. La prima volta che i tre in difesa giocano insieme è il 5 febbraio 2011 quando sulla panchina della Juventus sedeva Luigi Del Neri. Vengono impiegati però in un 4-4-2 con Sorensen a destra.La prima volta però che viene impiegato il trio di centrali in una difesa a tre è un'intuizione di Antonio, il 29 novembre 2011 a Napoli. Un avvio in difficoltà quello del trio: Bonucci con il ruolo di far partire l'impostazione dell'azione dalle retrovie si trova in difficoltà in alcuni duelli difensivi che poi sopperisce in allenamento. Barzagli dotato di grandissima visione di anticipo del gioco e Chiellini, grinta e tenacia a disposizione della squadra.Insieme i tre hanno portato la Juve a sfiorare il tetto d'Europa per ben due volte, vincendo tutto quello che in Italia si poteva vincere. Con la Juventus i tre insieme hanno vintoma soprattutto si sono legati in maniera indissolubile, una grande amicizia fuori dal campo.Il primo a salutare è stato Bonucci, nell'estate 2017 quando si è trasferito al Milan, prima di fare ritorno a Torino l'anno seguente. Però in quel estate a lasciare Madama è Gigi Buffon, per andare al Paris Saint Germain. Nel 2019 il primo addio definitivo è quello di Andrea Barzagli, che lascia il calcio giocato, poi nel 2022 è Giorgio Chiellini a trasferisci negli USA. L'unico superstite della BBC nello spogliatoio della Juventus è Leonardo Bonucci, che insegna ai giovani cosa significa giocare nella Vecchia Signora.