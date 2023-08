Il mercato entra sempre più nel vivo e in queste ore la Juve dovrà rassegnarsi all'idea di veder sfumare un altro obiettivo. Il riferimento va a Nicolò Zaniolo, pronto a firmare per l'Aston Villa e che quindi, dopo Milinkovic e Kessie diventa il terzo colpo mancato da parte dei bianconeri. Cosa che non si dovrà verificare, invece, per Domenico, anche lui ritornato di moda dalle parti della Continassa. Mai come questa volta però la Juve sembra essere intenzionata a portare a termine l'operazione e l'arrivo dell'esterno neroverde- Ma è anche logico pensare che in caso di un suo arrivo, Berardi non verrà a Torino per fare panchina e proprio per questo, non è da escludere una partenza in attacco. I nomi più papabili sono quelli di Chiesa e, eccezion fatta per Dusan Vlahovic che, lascerà la Mole solo per fare posto a Lukaku. Il polacco avrebbe delle richieste di mercato, con la Roma che ha fatto più di un tentativo per ultimare un reparto ancora incompleto e dunque, questa sarebbe la soluzione migliore e più facilmente percorribile. Diversa è, invece, la situazione legata a Federico, per il quale serve uno sforzo economico maggiore. La Juve lo valuta infatti tra i 40 e i 50 milioni di euro e difficilmente si metterà in piedi una trattativa di questo genere in così poco tempo,