Due nuovi ingressi allo. Si tratta dello scudetto della Juventus Women e della Coppa Italia della squadra maschile. A 'trasportarli' dove batte il cuore della storia bianconera, Cecilia Salvai e Gianluigi Buffon, entrambi protagonisti delle rispettive e meravigliose cavalcate verso il titolo. Si arricchisce dunque la collezione al Museum, che dopo tanto stop torna aperto al pubblico. Con due belle novità, in un anno in cui davvero nulla è stato semplice. Per Buffon, si tratta dell'ultimo titolo in carriera con la Juventus. Dopo anni incredibili."Due ulteriori new entry nel Tempio dei Trofei dello Juventus Museum, dopo le due Supecoppe Italiane vinte a gennaio dai bianconeri e dalle Juventus Women. Stiamo parlando della Coppa Italia conquistata in finale dalla Juventus a Reggio Emilia contro l’Atalanta e del quarto Scudetto consecutivo ottenuto dalle bianconere al termine di una stagione che le ha viste vincere ventidue partite in altrettante gare disputate, scrivendo una pagina di storia unica.​ La consegna è avvenuta questa mattina dalle mani di Gianluigi Buffon e Cecilia Salvai a quelle del Presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti. Presente anche l'Head of Juventus Women, Stefano Braghin. Da oggi, dunque, la sala che ospita la bacheca dei trionfi bianconeri è ancora più ricca, con i due trofei più recenti che vanno ad aggiungersi agli altri due conquistati nel corso della stagione".​