La Juve perde 2-1 contro l’Udinese ed è costretta a rimandare la festa per il nono scudetto consecutivo. Ai bianconeri restano però tre partite per chiudere il discorso e vincere il campionato.



Per festeggiare lo scudetto già nel prossimo turno, contro la Sampdoria, la Juve, che ha sei punti di vantaggio sull’Atalanta (e scontro diretto a favore) dovrà vincere. In generale, non appena farà tre punti la Juve sarà campione d’Italia.