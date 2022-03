Juve in corsa per lo scudetto? Allegri non ci crede, almeno a parole, ma i bookie sì, tanto che vedono un incredibile ribaltone bianconero offerto a 7.50, per una quota tre volte minore rispetto a quella di appena un mese fa. Diverso il discorso in chiave qualificazione Champions League, dove la Vecchia Signora, a differenza che per il tricolore, è padrona del proprio destino: Vlahovic e compagni, infatti, possono scorgere ormai da vicino, a 1.10, l'undicesima partecipazione consecutiva nella massima competizione europea, obiettivo minimo che pare ormai centrato per gli uomini di Allegri, visto anche il recente ruolino di marcia dell'Atalanta.