Serve cambiare. Serve sterzare. Perché in Europa saranno "tutte Atalanta". Con quell'intensità e quella cattiveria. Partite che conteranno tantissimo, a partire da un Lione che a Torino è pronta a fare la partita della vita. E allora, tra 25 giorni, servirà ritrovare nuovamente una quadra: solo così si potrà pensare di andare a Lisbona. In qualche modo, di giocarsela a viso aperto.



IL PIANO - Per questo, Maurizio Sarri sta pensando a un piano per arrivare alla sfida europea con tutt'altro clima e consapevolezza. Scrive Tuttosport: "La posizione inizia a essere rasserenante, nel giro di qualche giorno potrebbe essere consolidata. La Juve così potrebbe focalizzarsi sulla Champions e sui difetti da correggere. Nessuno è preoccupato nel club". Nessuno preoccupato, sì, ma resta la consapevolezza della difficoltà di queste partite. E tanti difetti da correggere.