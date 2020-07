Sebastiano Vernazza, nel commento di oggi per La Gazzetta dello Sport, ha parlato di uno scudetto "più opera di CR7 che di Maurizio Sarri". Il giornalista spiega: "La differenza l’hanno fatta ancora una volta i grandi giocatori, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, con i gol, con i gesti tecnici, con i colpi di genio. Sarri ha dato un suo ordine alla squadra, ma si è adattato alla Juve, non si è imposto sulla Juve. Ci sta che sia andata così, nella prima stagione è logico muoversi con cautela. Per Sarri il vero banco di prova sarà la seconda annata, anche se, incassato il primo personale scudetto, dovrà misurarsi con la Champions «concentrata» di agosto, dovrà prima di ogni altra cosa rimontare il Lione nel ritorno degli ottavi. Il calcio al tempo del Covid va veloce, non concede tregua. Non si fa in tempo a vincere una cosa e a godersela, che già incombe un’altra competizione".