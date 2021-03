DA AGIPRONEWS



L’incubo si chiama quinto posto, ed è solo due punti più in basso. Dopo il tonfo con il Benevento, la Juve rischia seriamente l’esclusione dalla Champions League, per la prima volta dopo nove stagioni. Basti pensare che la squadra attualmente in quinta piazza, il Napoli, può in teoria fare il sorpasso nello scontro diretto in programma il 7 aprile. Fra i tifosi in agitazione, la società in affanno e Pirlo pesantemente in discussione, una ventata di tranquillità viene dai bookmaker, che non hanno cambiato il giudizio neanche dopo il naufragio di ieri: per loro, la zona Champions bianconera non è a rischio. Gli analisti di Planetwin365, per esempio, danno la Juve nei primi quattro posti a 1,05, cioè praticamente sicura. Minori le certezze sulle dirette concorrenti, che a parte il Napoli hanno giocato una partita in più: il Milan (secondo con quattro lunghezze di vantaggio) è a 1,19, l’Atalanta (a pari punti con la Juve), è data a 1,35. Quanto al Napoli, malgrado una evidente crescita nelle ultime settimane, la quota è sensibilmente più alta, 1,70. Situazione difficile per Roma e Lazio, entrambe a 6,50.