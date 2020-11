A CalcioNapoli24, Giuseppe Incocciati ha 'fatto le carte' al campionato: "Il Napoli è più attrazzato per la vittoria finale. Aver cominciato prima non regala un vantaggio al Milan, ora i livelli di condizione sono uguali. Aver giocato senza pubblico, ha aiutato i calciatori rossoneri che non hanno più sentito la pressione. L'arrivo di Bakayoko, per gli azzurri, ha aumentato la forza a centrocampo e regalato disciplina. Osimhen è un bravissimo giocatore che sta pagando un periodo di adattamento, può essere incisivo. Scudetto? Non c'è più la Juventus delle passate stagioni, tutte le squadre possono giocarsela. Insigne? Non gli manca nulla, forse deve solo annullare le pause che sono troppo lunghe".