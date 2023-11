RINNOVI, MERCATO PER IL PRESENTE E RINFORZI PER IL FUTURO, IN GALLERY I TRE FRONTI SU CUI SI CONCENTRERA' LA DIRIGENZA

Il campionato si ferma per la terza volta da inizio stagione, con gli impegni delle nazionali che precederanno la grande sfida tra Juve ed Inter. Fino ad ora, Massimiliano Allegri ha fatto la sua parte in campo, riuscendo a superare le assenze a centrocampo e forse, anche le aspettative a livello di risultati e classifica, considerando che la squadra ha accumulato un bel vantaggio per il quarto posto e sta lottando per il primato. Non vuole essere da meno la società e Cristiano Giuntoli in primis, che, riferisce calciomercato.com, in queste due settimane lavorerà intensamente.