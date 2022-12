Domani Ivansi metterà in vetrina nella sfida del suo Valladolid contro il Real Madrid. Come anticipato da IlBianconero.com e confermato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, allo stadiodovrebbero essere presenti anche alcuni emissari della Juventus. Il giovane terzino, infatti, è uno dei candidati a rafforzare la fascia destra della squadra bianconera nel mercato di gennaio, insieme ae, in seconda linea,. L’urgenza di un innesto è cresciuta dopo la notizia che Juansi dovrà fermare per un problema al ginocchio.