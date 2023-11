Un momento chiave per visionare talenti, un momento chiave per costruire le trattative che verranno. Durante la sosta per le nazionali, infatti, le varie dirigenze si muovono in cerca di obiettivi, di idee che possano diventare concreti investimenti per rinforzare le proprie rose. Talenti ed opportunità, e in casa Juventus i prossimi 7 giorni saranno importanti per definire la strategia del colpo a centrocampo che andrà a colmare le assenze forzate di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.- Centrocampista centrale franco-maliano classe 1999, Fofana è sotto contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2025 e da tempo è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Fisico importante, dinamico e bravo nella lettura delle linee di passaggio non è un incursore, ma potrebbe essere inserito in organico per affiancare Manuel Locatelli e dare un'alternativa ad Allegri nel ruolo di play o di schermo davanti alla difesa. Il ct Didier Deschamps lo ha convocato per le prossime partite contro Gibilterra e Grecia, dove potrebbe avere molto spazio. Per questo motivo, riporta RMC Sport,