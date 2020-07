Arthur ha rotto del tutto con il Barcellona. Il neo acquisto della Juve, secondo quanto riferito dal catalano Sport, non si è infatti presentato ai test per il coronavirus programmati in queste ore dal club spagnolo.





Nessun permesso speciale: dietro la scelta di Arthur la voglia di restare in Brasile e non rientrare a Barcellona per le Final 8 di Champions League, in quanto non si sente più parte del club. Arthur vorrebbe rientrare direttamente a fine agosto, per unirsi così alla Juve. Una mossa, quella del centrocampista, che ha spiazzato il Barcellona, che ora minaccia di fargli causa.