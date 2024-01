Il trasferimento in prestito di Moisedall', attualmente è stato annullato. Dopo le visite mediche, il personale medico dell'Atlético ritiene che Kean sarà fuori almeno fino alla pausa internazionale di marzo. Il personale medico della Juventus, invece, stima il suo ritorno nel mese di febbraio, come riporta Fabrizio Romano. Moise Kean è stato informato di questa situazione. La discrepanza nelle valutazioni mediche tra i due club aggiunge un elemento di incertezza, mentre Kean, a conoscenza della situazione, affronta ora una pausa prolungata prima di tornare in campo. Ritorno che, ad oggi, non si sa con che maglia sarà. Svanito il trasferimento all'Atletico, l'attaccante resta comunque sul mercato.