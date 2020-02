Come riporta Opta, con la sconfitta per 2-1 sul campo del Verona la Juventus ha perso una partita di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dal maggio 2013 (2-3 v Sampdoria). Le due partite di questa Serie A in cui la Juventus ha effettuato meno tiri nello specchio sono state le due contro il Verona (tre in entrambe le occasioni). I bianconeri sorridono solo pensando a Ronaldo: ​primo giocatore della Juventus ad aver trovato il gol per 10 partite consecutive giocate dai bianconeri nella storia della Serie A.