Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato delle strategie della Juventus: "L'Inter? E' stata trovata la squadra più forte. Si inizia ad avere un quadro più completo dei progetti Juve per questa stagione. la scelta di Pirlo e la cacciata degli ultimi due tecnici che avevano vinto il campionato, quindi l'esigenza di cambiare. La scelta di un allenatore debuttante col compito di valorizzare una rosa molto ringiovanita; un mercato molto complesso con dentro plusvalenze ardite e comunque i prestiti di McKennie, Chiesa e Morata che solo di riscatto porterebbero a una spesa di 113 milioni più di 17 di bonus. Infine un'incompletezza cercata a centrocampo e in attacco. Quando Pirlo ha cambiato modulo ed è passato ai 3 centrocampisti, i 4 a disposizione hanno assunto il valore di due assenze. In attacco, anche con Dybala, è sempre mancata una quarta punta reale".