Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua anche sull'imminente addio alla Juve di Paulo Dybala e sulla situazione della società bianconera. Ecco il suo pensiero: "Dipende da come lo rimpiazzeranno. Ma Dybala quest’anno ha segnato 9 gol, e sono i gol di Leao. Io sono sempre più convinto che non potessero permettersi quel tipo di contratto altrimenti in cinque-sei dentro lo spogliatoio si sarebbero arrabbiati e avrebbero preteso un uguale trattamento. Un aspetto significativo è che non ci sono più fratelli a guidare la Juventus, ma cugini. I tweet di Lapo sono una cosa seria. Se tutti i cugini si mettessero a twittare come Lapo sarebbe un problema. Credo che la vera rivoluzione ci sia già stata con l’arrivo di Arrivabene, ma oggi non c’è niente che possa mandare via Agnelli. Ed è sciocco imputargli il fatto che in Europa non ha vinto nulla".