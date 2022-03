Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua anche sul match di Coppa Italia tra Fiorentina e Juve. Ecco il suo pensiero: "La Juve ha fatto un grosso passo avanti per andare in finale, è stata una partita giocata meglio dalla Fiorentina ma vinta dalla Juventus e i risultati vanno rispettati. La squadra viola ha commesso un errore e l'ha pagato caro. Non è la prima volta che perde così, si conferma poi la difficoltà nel trovare il gol. Ci sono delle cose che stanno diventando dei limiti: è andata come ci si aspettava, sotto il punto di vista del gioco".