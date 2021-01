1









Mario Sconcerti a calciomercato.com dichiara: "Scamacca sarebbe un ottimo acquisto per la Juve, ha un senso del gol che non è quello del centravanti classico, non gioca davanti alla porta, preferisce arrivarci a modo suo. Attacca in diagonale, tende a incrociare il tiro, ha soluzioni semplici, molto personali. Ha giocato in A 754 minuti, di cui molti, ammetto, mi sono sfuggiti. Ma sento parlare di lui da così tanto tempo che mi sembra di averlo visto crescere in casa. E' molto alto, 195 cm, la stessa altezza di Ibra, 5 cm più di Lukaku, 8 più di Ronaldo, 14 più di Belotti, è forte di testa, ma non quanto potrebbe: il colpo di testa si impara col tempo, non nasci colpitore, lo impari vivendo dentro l'area. E' relativamente magro, 10 kg meno di Ibra e Lukaku, ha segnato 2 gol giocando solo 8 partite dall'inizio e comunque, per dire, sono il doppio dei gol di Ramsey e Calhanoglu, gli stessi di Ilicic e Sanchez. E' giovane ma non più ragazzo: ha compiuto 22 anni il primo dell'anno. La cosa più curiosa è dove lo ha scoperto il Sassuolo: nel Psv B, in Olanda, quando aveva 17 anni".