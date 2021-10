Marioha parlato a calciomercato.com: ​"Perché lo fa? Perché le cose non vanno bene, viene attaccato spesso e male, e lui si difende prendendoci in giro. Se lo può permettere perché non solo non ha niente da perdere, ma in questo momento è più forte lui della Juve. Ha un contratto formidabile, bloccato sulla sua legittima competenza e sottoscritto dopo essersi preso la totale responsabilità della ricostruzione della Juve, responsabilità datagli dalla società dopo due tentativi tecnici falliti.Nessuno. Allegri in questo momento è al di sopra della Juve e di noi poveri scrivani. O pensate davvero si sia pentito di aver messo Kulusevski su Brozovic? Infatti dopo aver fatto finta di ammetterlo dice che non aveva previsto nemmeno che Calhanoglu avrebbe tirato un bolide all’incrocio dei pali. Che c’entra? Vuole dire che nel calcio, a parlare dopo, siamo tutti finti bravi. Finti, appunto, come lui.