Si alza la tensione, in particolar modo tra Morata e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, a metà primo tempo, ha rimproverato l'attaccante per essersi fermato, chiedendo fallo, invece di continuare a giocare. In seguito, l'allenatore ha continuato a richiamare il numero 9 che, però, non sembra particolarmente recettivo. Quindi, Allegri ha mandato a scaldare Kean, soprattutto per mandare un messaggio, come riportato da Sky Sport.