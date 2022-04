4







di Benedetta Panzeri

"Pogba? Sembra che non sia mai migliorato come giocatore, sembra commettere costantemente gli stessi errori, ancora e ancora. Eppure ha assolutamente tutto quello che si può volere da un calciatore e un centrocampista, ha fisico e corsa. Sono sicuro che dove andrà troverà un tecnico che lo guiderà, e tornerà a far bene come alla Juve. È un bravo ragazzo, vuole lavorare e imparare". A parlare è Paul Scholes, grande ex del Manchester United, squadra che Paul Pogba lascerà a fine stagione (per la seconda volta) per tentare una nuova avventura. Il francese, svincolato, è nel mirino di diversi club, tra cui in pole figurano al momento il Real Madrid, il PSG e la Juventus, impegnata a studiare le possibilità per il grande ritorno con la certezza che, se davvero volesse ritentare la fortuna a Torino, il Polpo dovrebbe inevitabilmente abbassare le sue pretese economiche.



L'ingaggio del classe 1993, insomma, è per forza di cose una delle questioni con la quale i bianconeri devono fare i conti, prima di imbastire un'eventuale trattativa con il suo entourage, ma non è la sola. Come le parole di Scholes fanno ben intuire, il Pogba di oggi non è più lo stesso giocatore visto a Torino dal 2012 al 2016, quando collezionò 124 presenze e 28 gol facendo innamorare i tifosi con la sua forza atletica, l'abilità nel pressing e la sua personalità da leader, caratteristiche grazie alle quali riuscì a diventare uno degli intoccabili della squadra bianconera. E i tifosi lo sanno bene. Non a caso - per quanto siano ancora in molti a sperare in un suo ritorno a Torino, in un centrocampo che ha urgente bisogno di rinforzi di spessore - di recente è aumentata anche la frangia di coloro che non sono più così certi che il Polpo sia l'acquisto giusto per la mediana bianconera del futuro, consci anche dei problemi fisici patiti negli ultimi tempi dal giocatore. Che il sogno della "minestra riscaldata" sia passato di moda? Chissà, ad ogni modo la decisione finale spetterà alla dirigenza. Da parte dei tifosi, però, l'aria potrebbe essere cambiata... Sfoglia la nostra gallery per leggere una carrellata di commenti.