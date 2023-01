Sorride lain attesa della ripresa del campionato e, soprattutto, dell’entrata in vigore del nuovo CdA il prossimo 18 gennaio. Il titolo bianconero è infatti volato in borsa nella giornata di oggi, raggiungendo unrispetto alla giornata di ieri. Il valore del titolo è tornato inoltre sui livelli di settembre a 0,86 euro per azione, dopo il brusco calo causato fdalle dimissioni del vecchio CdA fra fine novembre e inizio dicembre.(ovvero il valore totale delle azioni in circolazione), che raggiunge i 909 milioni di euro, contro gli 800 con cui il titolo aveva chiuso il 2022.