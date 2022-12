L'ex attaccante della Juve,, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, in cui si è soffermato sia sulle questioni calcistiche sia su quelle societarie: "Io in società? No grazie.Ma sarei pronto a dare una mano". Sul campo, aggiunge: "Non si risparmia, lotta su ogni pallone. Poi lui è più fisico ed io più veloce, ma in campo siamo simili. Normale avere delle difficoltà, bisogna dargli tempo ma Dusan è un giocatore da Juventus. Sul mercato punterei molto sulla difesa, su un difensore centrale. A me piace molto Romero e con la maglia dell'Argentina ha fatto un grande Mondiale"."Mi sarebbe piaciuto vincere lo scudetto, sarebbe stato un bel regalo ai tifosi"."Ha avuto qualche piccolo infortunio ma speriamo che possa fare alla Juve quello che ha fatto in Qatar. Pogba è mancato molto, la Juve l'ha preso per fare la differenza in mezzo al campo e senza di lui hanno incontrato difficoltà oggettive".