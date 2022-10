Come racconta Relevo, in Spagna, c'è fiducia totale in Leonardo. In uno dei momenti più difficili tra il centrale e la Juve, il club bianconero ha deciso di schierarsi dalla parte del capitano, che ha vinto otto scudetti e numerosi titoli importanti. Come? Avviando le trattative per il rinnovo del contratto. Ancora un anno. I contatti tra l'agente del centravanti e il club si sono accelerati negli ultimi giorni e un accordo potrebbe essere raggiunto a breve. La volontà di continuare insieme è un dato di fatto.