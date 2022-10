Angel che mette la pettorina in testa al panita, Dusan che prende in braccio Angel e Leo che fa per percularlo ahaha pic.twitter.com/GrK46oGoKU — miке (@chiccochiesa) October 4, 2022

Entusiasmo e tanti sorrisi quest'oggi alla, dove laè scesa in campo per preparare la sfida di domani contro il. Oltre al ritorno indi Federico, a far divertire i tifosi sono state anche le immagini dei giocatori bianconeri intenti a scherzare tra di loro, con Angelche infila una pettorina in testa a Juane Dusanche prende in braccio il Fideo, mentre Leonardoimita l'esultanza dell'argentino con le mani unite a formare un cuore. I frame deldella mattinata hanno fatto subito il giro dei social, facendo sorridere tutti. Eccone uno qui sotto.