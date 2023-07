Sbrigata la pratica della giustizia sportiva italiana, rimane la spada di Damocle delle decisioniche continua a pendere pesantemente sulle spalle della. In casa bianconera l’obiettivo è uno: la partecipazione, nella prossima stagione, alla Champions League che inaugurerà il nuovo formato; più partite, più introiti.A questo obiettivo, da una parte lavora. Il suo compito è quello id costruire una rosa competitiva da mettere nelle mani di Massimilianoe che possa (ri)conquistarsi un posto tra le grandi del continente. Dall’altra parte, come racconta Tuttosport, è la diplomazia ad essere scesa in campo: “sull’asse Torino-Nyon, da diverse settimane è stato inaugurato un canale di comunicazione (favorito dall’annunciato passo indietro sul fronte Superlega) per giungere a una sintesi, con reciproca soddisfazione, anche attraverso la nobile arte della diplomazia.”.Come detto da Gabriele, a breve dovrà arrivare la decisione dell’Uefa. Due le possibili strade: l’esclusione dalla prossima Conference League, oppure una cospicua sanzione economica. Sempre secondo Tuttosport,