Scende il titolo indella, che ha chiuso questo martedì 23 agosto con un(0,3506 euro per azione): questo il dato registrato alle 17.35 odierne, dopo un lunedì che era invece risultato più positivo. Alti e bassi, in generale, nel mese corrente, in cui per trovare la miglior performance bisogna risalire a martedì 16 (0,3824), giorno successivo alla vittoria conquistata all'esordio in campionato contro il Sassuolo. Buono anche il dato di giovedì 11 (0,3804), che aveva segnato l'arrivo a Torino di Filip Kostic.