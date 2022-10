Sarà Mateul'arbitro di Maccabi-Juventus. Il fischietto spagnolo ritrova i bianconeri, in una gara altamente importante per il cammino della Juve in Champions League. Ecco il sestetto ufficiale:ARBITRO: Mateu LahozASSISTENTI: Devis-Del PalomarIV: Melero LópezVAR: Martínez MunueraAVAR: Ricardo de Burgos