E' Christian Eriksen il colpo a parametro zero che Fabio Paratici sogna per la sua Juventus. Il fantasista danese va in scadenza con il Tottenham nel 2020 e ha rifiutato le offerte di rinnovo messe sul piatto dalla sua società. Eriksen vuole una nuova sfida dopo aver raggiunto il massimo con gli Spurs. Vuole andarsene e anche se le sue opzioni preferite sono Real Madrid e Barcellona la Juve prepara già l'assalto.