Come racconta Gazzetta, a giugno la Juventus perderà uno dei suoi centrocampisti più forti: Adrien. Il connazionale di Paul Pogba ha il contratto in scadenza e tanti estimatori in Premier League. Il rinnovo del francese ex Psg, già complicato prima delle varie vicende extra calcistiche della Juventus, adesso sembra molto più che in salita. I primi a esserne consapevoli sono i dirigenti bianconeri, non a caso segnalati nuovamente attivi su Davide Frattesi.