Leandro Paredes lascerà la Juve a fine stagione; non sarà riscattato e tornerà al Psg. Di questo parla calciomercato,com che svela come il club bianconero abbia già deciso chi sostituirà l'argentino, ovvero Rovella. Il centrocampista in prestito al Monza è visto come il profilo ideale per prendere il suo posto, e anche a livello economico sarebbe un vantaggio per la Juve.