La Juve ha trovato il sostituto di Federico Bernardeschi che in questa stagione non ha convinto Sarri e la dirigenza. Secondo quanto riporta Tuttosport il club bianconero sta pensando di rimpiazzare l'ex viola con il talentino del Valencia Ferran Torres. L'esterno classe 2000 costa almeno 30 milioni di euro e il suo contratto scade a giugno 2021. Sono tanti i top club europei che hanno messo gli occhi sul calciatore spagnolo che proprio alla luce dei tanti interessamenti ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo con il suo club.