- Rullo di Tamburi -



Il vincitore del premio #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di dicembre è... @Cristiano sarà premiato prima di #JuveParma da uno #JuventusMember https://t.co/1gHv6Xa4GY pic.twitter.com/O5C4brJd1j — JuventusFC (@juventusfc) January 17, 2020

Come comunicato con un post su Twitter dalla Juventus, è Crisatiano Ronaldo il vincitore del premio MVP of the Month di PES per il mese di Dicembre. Il portoghese verrà premiato prima della partita di campionato di domenica tra Juve e Parma da uno Juventus Member. Cr7, dopo il novembre nero, ha ritrovato il gol, ed è il giocatore che ha segnato di più da inizio dicembre nei maggiori campionati europei.