È di Angelil gol più bello della stagione della, come reso noto dal club bianconero tramite il proprio sito ufficiale: la rete in questione è quella che l'argentino ha segnato in Europa League contro il(in trasferta), un meraviglioso sinistro a giro che lasciò incredulo anche lo stesso Massimiliano Allegri.Di seguito lacompleta dei gol migliori:Angel Di Maria contro il NantesNicolò Fagioli contro il LecceDušan Vlahović contro la RomaDušan Vlahović contro lo SpeziaArek Milik contro il BolognaNicolò Fagioli contro la CremoneseDušan Vlahović contro l'AtalantaFederico Chiesa contro il MonzaGleison Bremer contro la SalernitanaAdrien Rabiot contro l'Inter