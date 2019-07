Poco più di trenta minuti di attesa e la stagione della Juventus potrà dirsi cominciata. Il primo test sul campo, a Singapore con il Tottenham, potrà già dare qualche risposta su quelle che sono le idee del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Gioco a parte, le prime indicazioni arrivano dalla lettura della formazione: non tanto per gli interpreti scelti, quanto per il capitano. Con l'assenza di Chiellini e la partenza da titolare di Buffon, il capitano sarà, comunque, Leonardo Bonucci. Buffon aveva dichiarato che non avrebbe messo in discussione n​é la titolarità di Szczesny n​é il ruolo da capitano di Chiellini: a quanto pare, non sarà nemmeno vice, con Bonucci che resta il secondo in graduatoria.