La Juve ha scelto: ecco i due rinforzi di gennaio. Di chi si tratta? Di Sami Khedira e Giorgio Chiellini, infortunati lungodegenti pronti a rientrare nelle prossime settimane. Maurizio Sarri li ha già citati entrambi in conferenza e non vede l'ora di riaverli con sè. Sono i “colpi di mercato” su cui l’allenatore potrà contare dopo metà febbraio, dal 16 o subito dopo, con la possibilità di disputare i primi spezzoni a partire da Spal-Juventus, spiega Tuttosport. Da lì si entrerà nel vivo della stagione, quanto conta davvero, con due in più. Prima Chiellini, poi Khedira: peso in campo e nello spogliatoio, per correggere i difetti di una Juve ancora acerba.