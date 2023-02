L'assenza di Federico Chiesa dai convocati per la gara contro il Nantes riduce i dubbi di formazione ma non li azzera. Massimiliano Allegri infatti dovrà decidere chi schierare sulla fascia destra tra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. Questo sembra essere l'unico ballottaggio per il tecnico livornese. Il modulo sarà ancora il 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Vlahovic.