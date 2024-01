Juve, le scelte di Allegri per la Coppa Italia



Iling al posto di Kostic? In attacco spazio a Milik

Per la seconda settimana consecutiva laaffronterà il doppio impegno campionato-Coppa Italia anche se la partita contro il Sassuolo è in programma martedì 16 gennaio e quindi la squadra avrà comunque tempo per recuperare e preparare al meglio la prima giornata di ritorno. Qualche cambiamento però ci sarà, così come è successo anche tra le due gare con la Salernitana. Alcuni di questi sono "obbligati" per MassimilianoPrima di tutto non ci sarà Rabiot contro il Frosinone; al suo posto ci sarà uno tra Miretti e Nicolussi Caviglia, con il primo favorito. Sarà un centrocampo comunque quasi del tutto "titolare", anche perché le opzioni sono ridotte in quel reparto. Weston Mckennie e Manuel Locatelli dovrebbero essere regolarmente presenti. Lo statunitense salterà Juve-Sassuolo per squalifica mentre Manuel era assente nell'ultima sfida anche lui per somma di ammonizioni.In porta, spazio ancora a Mattia Perin, che è il portiere di Coppa. Davanti a lui, nonostante il rientro tra i disponibili, probabilmente non ci sarà Alex Sandro (in panchina), ma Rugani con uno tra Bremer e Danilo che viaggia verso un turno di riposo. Anche Gatti infatti è squalificato per il prossimo match di campionato e per questo Allegri dovrebbe puntarci in Coppa Italia. Sugli esterni,, apparso in difficoltà nelle ultime giornate mentre Cambiaso, se recupererà dall'influenza, come previsto, giocherà a destra. Dubbi in attacco, legati anche alle condizioni di Chiesa. Nuova occasione in vista per