La decisione della Juventus è molto chiara per il mercato di gennaio: il club a gennaio dovrebbe acquistare soltanto una quarta punta, questa la scelta fatta dalla società bianconera di comune accordo con Andrea Pirlo. Dopo Rovella, colpo per il futuro del centrocampo che però resterà in prestito al Genoa almeno fino a fine stagione, la Juve dovrebbe quindi concentrare i suoi sforzi di gennaio solo su un altro colpo, in attacco, che sarà essenziale per risolvere un buco nella rosa. ​​A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.