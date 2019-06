Tra la necessità di rinforzare la difesa e la caccia ad un top a centrocampo, lanon dimentica l’attacco. Sì, perché il piano di Fabio Paratici per questa estate prevede anche l’innesto di un nuovo centravanti, un profilo che alla Continassa assume sempre più i contorni di. Sulla porta di uscita c’è, che dopo le quattro stagioni da “pretoriano” di Allegri non rientra più nei piani bianconeri, ma anche: l’argentino rientrerà con tutta probabilità dal prestito al Chelsea ma neanche l’arrivo di Maurizio Sarri - ve lo abbiamo raccontato già a fine maggio - sembra in grado di farlo rimanere.