Il Milan non molla Merih Demiral ma la Juventus non cederà il difensore centrale turco. La priorità di Fabio Paratici è cedere Daniele Rugani con il centrale ex Sassuolo che resterà sicuramente alla Juve a prescindere dalle offerte che arriveranno negli ultimi giorni di mercato. Scelta fatta, quindi. Come anticipato da Ilbianconero.com negli scorsi giorni il turco è intoccabile, il difensore in uscita resta Rugani.