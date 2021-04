1









Del giocatore che a Parigi definivano ‘cavallo pazzo’ per i suoi strappi coast to coast, si è visto ben poco. O per lo meno a sprazzi, perché l’avventura di Adrien Rabiot alla Juventus è una storia di luci ad intermittenza, intervallate da ombre e prestazioni giocate nell’adagio della sua bellezza. Ciononostante, il francese è dietro per utilizzo solo a Danilo, Cristiano Ronaldo, Szczesny e Bentancur: ben 41 presenze stagionali, di cui 29 da titolare, per un totale di 2796 minuti. Gare da ricordare? Poche, si contano sulle dita di una mano. PIACE IN INGHILTERRA - La sua mancata esplosione sta spingendo la Juventus a trovare acquirenti sul mercato. In particolare, come riporta Tuttosport, sono due i motivi principali, entrambi di natura economica. Rabiot guadagna troppo, 7 milioni netti di ingaggio, inoltre, a differenza di Ramsey, il club bianconero può trarre guadagno dalla cessione del suo cartellino, valutato più di 20 milioni di euro. In Inghilterra le estimatrici non mancano: c’è il Manchester United, ma soprattutto quell’Everton a cui appartiene ancora Moise Kean. In Spagna scrivono di un interessamento del Barcellona, ma si tratterebbe solo di voci. Il nodo per la cessione? Lo stipendio, Rabiot guadagna troppo anche per le pretendenti.