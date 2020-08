La Juventus ha deciso: secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri non faranno nessuna offerta per Federico Chiesa. La Fiorentina si aspettava proposte alte per l'esterno d'attacco, ma quelle arrivate sono tutte lontanissime dai 70 milioni richiesti dal presidente Commisso. I viola pensavano che la Juventus avrebbe fatto una mossa: per questo si erano interessati a Luca Pellegrini, e stavano pensando a uno scambio con Higuain. Invece, i bianconeri non faranno nessuna proposta.