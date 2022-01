6











L’infortunio capitato a Federico Chiesa nella trasferta di Roma ha complicato ancora di più i piani della Juventus. Allegri e la dirigenza bianconera stavano già ragionando su eventuali rinforzi nel reparto avanzato, quello apparso più in difficoltà in questa stagione, ma il grave problema al ginocchio dell’esterno azzurro rende ancora più urgente un innesto. Per gli esperti l favorito numero uno per il reparto avanzato è Mauro Icardi, ormai da tempo in rotta con il PSG, in quota a 2,50 mentre nelle ultime ora si fa sempre più insistente la possibilità di un approdo a Torino dell’iraniano dello Zenit Sardar Azmoun, proposto a 3. Leggermente più indietro invece il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, offerto a 3,25. Tra i tanti nomi al vaglio della dirigenza anche Luis Muriel e Pierre-Emerick Aubameyang: l’arrivo di entrambi vale 7,50 volte la posta.