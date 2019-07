Si allontana Sergej Milinkovic-Savic dalla Juventus. Il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio nel corso dell'estate. Per lui si erano fatti avanti i bianconeri, interessati ad avere la potenza fisica del giocatore nella propria rosa. Tuttavia, nelle ultime ore ha preso corpo un'altra ipotesi: infatti, il Manchester United è vicinissimo a Milinkovic-Savic che potrebbe rimpiazzare l'eventuale partenza di Paul Pogba. Se così fosse, per la Juventus si tratterebbe di un'opportunità per provare a mettere le mani sul francese, grande pallino per rinforzare il centrocampo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.