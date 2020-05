1









La Juventus attende evoluzioni sul fronte Icardi, asse Inter-Paris Saint-Germain. I parigini hanno formulato una prima offerta di 50 milioni di euro più 10 di bonus per il riscatto dell’argentino, ritenendo eccessivi i 70 inizialmente pattuiti. Il termine per l’opzione scade il 31 maggio: più i giorni passano, più l’asse si surriscalda. Nel frattempo, la dirigenza bianconera si muove con l’entourage del giocatore. Come riporta Rai Sport, la Vecchia Signora avrebbe raggiunto un accordo di massima con la moglie-agente Wanda Nara, e nella trattativa con il Psg potrebbero rientrare Douglas Costa o Cuadrado.