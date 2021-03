6









Testa, gambe, ma soprattutto qualità. Sono giorni in cui si guarda oltre e si guarda soprattutto a come sarà la Juventus del domani. Che ha necessità di un giocatore tecnico in mediana, in grado di tenere palla quando inizia a scottare e le partite a pesare. Serve, insomma, un rinforzo importante a centrocampo. Ecco perché la Juventus può fiondarsi subito su Aouar. Ecco perché sarebbe il colpo di cui più avrebbe bisogno Andrea Pirlo, o chi per lui.



PALLINO - Aouar è di fatto uno dei principali pallini del capo dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici. Già nella scorsa estate, il giocatore aveva rifiutato l'Arsenal e si era avvicinato prepotentemente alla causa bianconera. Ora vuole sintonizzarsi sui canali giusti e la strada verso Torino non è fisicamente e metaforicamente così lontana. Il Lione continua a valutarlo 50 milioni di euro. I rapporti tra i club sono ottimi e l'affare si può fare. CON DE SCIGLIO - Le parti dovranno inoltre ridiscutere di Mattia De Sciglio. L'esterno sta giocando tanto e bene in Francia, e una sua possibile permanenza a Lione potrebbe abbassare il prezzo e la richiesta dei francesi. Insomma, la Juve ci prova. Non c'è ancora modo di affondare il colpo, ma i contatti sono più vivi che mai. A riportarlo, Calciomercato.com.