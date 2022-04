1









E' scattata la missione Bologna. Ancora una volta, l'obiettivo della Juventus è quello di tenersi stretto il quarto posto, dando un'occhiata a cosa sta capitando sopra la propria testa: impossibile determinare se i bianconeri sono ancora in lotta per il titolo, per Allegri sembra svanita anche l'ultima "speranzella" dopo il ko contro l'Inter.



IL RITORNO DI LEO - Già, ma con quale formazione si presenterà all'Allianz Stadium la Juventus? Sabato non è affatto distante, e Allegri, oggi alle prese con il primo allenamento della settimana, sta mettendo insieme le prime idee. La certezza è che Leonardo Bonucci è tornato: abile e arruolabile, può dare un turno di riposo a Chiellini che sarà magari impegnato in Coppa Italia contro la Fiorentina. Danilo sembra certo di un posto, così come Alex Sandro sulla sinistra. Allegri potrebbe ripetere l'esperimento dell'attacco pesante: con Zakaria e Rabiot in mezzo (e Arthur in panchina), Cuadrado potrebbe agire sulla destra con Morata sulla sinistra e Dybala a supporto di Vlahovic. Nota a margine sull'argentino: sarà vitale con la Fiorentina, Max valuta se dargli un po' di riposo precauzionale.