Maurizio Sarri freme dalla voglia di tornare. Ha passato la quarantena vedendo e rivedendo partite, pensando alla sua Juve e a come farla ripartire al meglio al momento della ripresa del campionato (se ci sarà). Dal 18 maggio, se la data sarà confermata, il tecnico toscano potrà proseguire i lavori da dove li aveva lasciati, ovvero a quella splendida vittoria archiviata contro l’Inter per 2-0, l’8 marzo scorso. Secondo quanto riporta Sky Sport, da domani Sarri può tornare alla Continassa per ritrovare il contatto con il campo e con alcuni calciatori che ancora si allenano singolarmente. Poi da lunedì potrà rivederli (quasi) tutti e iniziare a lavorare di reparto.



TAMPONE PER SARRI - I bianconeri sono già alla seconda settimana di allenamenti individuali, in attesa del resto del gruppo capeggiato da Cristiano Ronaldo, rientrato da poco dall’estero. Prima di mettere piede sui campi della Continassa, ogni giocatore si è sottoposto ai test medici di rito, sia anti-coronavirus che fisici, per scongiurare qualsiasi brutta notizia. All’appello si dovrà aggiungere anche il tecnico bianconero, che secondo quanto riporta ilpallonegonfiato.com, si sarebbe sottoposto al tampone e sarebbe in attesa del responso prima di tornare sul campo.